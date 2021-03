19.03.2021, PP Niederbayern



Warnmeldung – Betrugsmasche mit Impfterminen

STRAUBING/NIEDERBAYERN. Aktuell werden mehrere Betrugsfälle bekannt, bei denen sich die Täter mit in Aussicht gestellten Impfterminen sensible Daten ihrer Opfer erschleichen.

Eine Straubingerin wurde am Freitag (19.03.2021) von einer weiblichen Anruferin kontaktiert. Nachdem ihr ein freier Impftermin mitgeteilt wurde, fragte die Anruferin noch nach einigen persönlichen Daten, darunter auch die Bankverbindung. In der Folge wurde innerhalb kürzester Zeit ein vierstelliger Betrag auf ein irisches Konto überwiesen.



Die Polizei warnt eindringlich davor, am Telefon keine sensiblen Daten wie Kontoverbindungen preiszugeben! Sollten Sie tatsächlich über Ihren Impftermin informiert werden, werden Sie im Echtfall keinesfalls nach Ihren Kontodaten gefragt!



Veröffentlicht am 19.03.2021, 15:00 Uhr