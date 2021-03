16.03.2021, PP Niederbayern



Brand einer Stallung, Pferde verendet

Lindberg, Lkr. Regen

In Lindbergmühle brannte am Montag, 23.00 h, eine Stallung.

Aus noch unbekannter Ursache geriet eine Stallung in Brand. Das Gebäude brannte komplett ab. Die darin befindlichen fünf Pferde und ein Pony konnten nicht mehr gerettet werden. Beim Rettungsversuch erlitt ein 33jähriger Nachbar eine leichte Rauchvergiftung und musste vor Ort

ambulant behandelt werden. Der Gebäudeschaden, einschließlich der verendeten Tiere wird auf 80 000 Euro geschätzt. An der Fassade und den Fenstern eines ca. 50 m entfernten Nachbarhauses entstand Schaden i.H.v. 20 000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst aus Straubing hat die weiteren Ermittlungen am Brandort übernommen.



Veröffentlicht am 16.03.2021 um 05.30 Uhr