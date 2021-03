15.03.2021, PP Niederbayern



Einbruch in Gaststätte – Zeugenaufruf

STRAUBING. In der Nacht von Samstag, 13.03.2021, auf Sonntag 14.03.2021, brachen bisher unbekannte Personen in ein Schnellrestaurant in der Ittlinger Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs.

Am Sonntagmorgen stellte einen Angestellte fest, dass in die Gaststätte eingebrochen worden war. Der oder die unbekannten Einbrecher stiegen über ein Fenster in das Restaurant ein. Aus den Büroräumen entwendeten sie Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages. Weiterhin versuchten der oder die Einbrecher erfolglos den Tresor der Gaststätte zu öffnen. Durch das gewaltsame Öffnen des Fensters, sowie verschiedener Türen, Schränke und Kassen in der Gaststätte entstand ein erheblicher Sachschaden. Dieser liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro.



Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Einbruchs. Wer hat in der Zeit von Samstag 23.00 Uhr bis Sonntag 09.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung eines Schnellrestaurantes in der Ittlinger Straße gesehen. Sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Straubing, Tel. 09421/868-0.



Veröffentlicht am: 15.03.2021 um: 11:32 Uhr