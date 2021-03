10.03.2021, PP Niederbayern



Kokain im Duschbad

PASSAU. Schleierfahnder finden über 200 Gramm Kokain bei einer Kontrolle

Schleierfahnder der Bayerischen Grenzpolizei haben am Dienstag, den 9. März 2021, gegen 22.20 Uhr, auf A 3, Rastanlage Donautal-West, einen VW Golf mit niederländischen Kennzeichen kontrolliert. Als die Beamten die beiden 42 und 51 Jahre alten Männer nach ihren Ausweisen fragten, bemerkten sie, dass der 42-jähriger Fahrer zittrige Hände hatte. Nach eigenen Angaben waren die Beiden gerade auf dem Weg nach Griechenland um dort Verwandte zu besuchen. Da der Fahrer weiterhin sehr nervös wirkte, unterzogen die Beamten den Pkw und die beiden Insassen einer genaueren Kontrolle. Auffällig war letztlich eine Flasche Duschbad, die offensichtlich schwerer war, als der auf der Flasche angegebene Inhalt. Die Beamten öffneten schließlich das Behältnis und fanden neben dem Badezusatz auch über 200 Gramm verpacktes Kokain. Die beiden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht. Nachdem der 42-Jährige anschließend bei der Vernehmung angegeben hatte, dass er der Eigentümer des Rauschgifts sei, wird er am Nachmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Passau vorgeführt. Sein 51-jähriger Begleiter wurde zwischenzeitlich wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.





Veröffentlicht am 10.03.2021