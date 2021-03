04.03.2021, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall

ARNSTORF/LKR. ROTTAL-INN. Eine Person nach Frontalzusammenstoß verstorben.

In den frühen Morgenstunden des 04.03.21 kam es auf der St 2115 bei Kohlstorf/Arnstorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte ein 24-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Passau einen Lkw und geriet nach dem Überholvorgang auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw einer 53-Jährigen Fahrerin aus dem nördlichen Landkreis Rottal-Inn. Sie konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen.



Die St2115 ist im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Durch die Feuerwehr wurde eine Umleitung eingerichtet.



Veröffentlicht am 04.03.2021, 10:25 Uhr