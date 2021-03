01.03.2021, PP Niederbayern



Betäubungsmittel vergraben

ABENSBERG, LKR. KELHEIM. Kinder finden Rauschgiftbunker auf einem Spielplatz. Bevölkerung wird um Hinweise auf den Eigentümer gebeten.

Der Vater eines 8-jährigen Buben meldete am Donnerstagabend, 25.02.2021, telefonisch bei der Polizei, dass mehrere Kinder im Alter zwischen 6 und 11 Jahren auf einem Spielplatz in Abensberg Rauschgift gefunden haben. Die Kinder hatten zuvor abseits der Spielgeräte unter einem Busch ein mit Moos bedecktes Holzbrett gefunden und dieses zum Spielen aufgehoben. Unter dem Brett entdeckten sie ein etwa 50 x 30 cm großes und ca. 30 cm tiefes Loch, in dem sich eine mit Pflanzenresten gefüllte Plastikbox befand. Der 8-Jährige informierte sofort seinen Vater, der sich daraufhin den Inhalt der Box genauer ansah. Da es sich offensichtlich um Rauschgift handelte, verständigte der Vater die Polizei. Wie sich letztlich herausstellte, waren in der Box ca. 200 Gramm Marihuana, das dort von einer bislang unbekannten Person deponiert wurde.



Das aufgefundene Marihuana wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei Landshut hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Aufbewahrungsbox wird nun auf mögliche Spuren untersucht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen im Bereich des Spielplatzes beobachtet haben, sollen sich unter Tel.: 0871/92520 melden.





