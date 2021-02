28.02.2021, PP Niederbayern



50.000 Euro Schaden bei Zimmerbrand

TIEFENBACH – LKRS. LANDSHUT. Glück im Unglück hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (27./28.02.2021) der Bewohner eines Zimmers in Tiefenbach. Der Mann konnte sich bei einem Feuer selbst retten und blieb unverletzt.

Gegen 02.50 h hatte eine Mitbewohnerin in dem Mehrfamilienhaus die Polizeieinsatzzentrale in Straubing über Notruf verständigt, dass aus einem Zimmer im 1. OG Rauch dringe. Der dort wohnende, 80-jährige und blinde Mann konnte sich schon vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte selbst retten und das Gebäude verlassen. Er wurde nicht verletzt.



Durch das Feuer entstand in dem Raum ein Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Zur Brandursache wird derzeit durch den Kriminaldauerdienst der Kripo Landshut ermittelt, das Feuer könnte im Bereich einer Lampe ausgebrochen sein.



Veröffentlicht am 28.02.2021 um 04.45 Uhr