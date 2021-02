27.02.2021, PP Niederbayern



Vermisste 14- und 17-Jährige wohlbehalten aufgefunden

GANGKOFEN/LKRS. ROTTAL-INN Personenfahndung Widerruf



Der am 26.02.2021 bei der Polizeiinspektion Eggenfelden als vermisst gemeldete Jugendliche aus dem Gemeindebereich Gangkofen konnte am 27.02.2021 in Berlin durch die dortige Polizei in Obhut genommen werden. Der Jugendliche hat sich auf den Weg gemacht, um eine Internetbekanntschaft zu besuchen.



Medienkontakt: Polizeiinspektion Eggenfelden, Pressebeauftragter Christian Biedermann, PHK, Tel.: 08721/96050





NEUREICHENAU/WALDKIRCHEN, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Jugendlicher wurde im Stadtgebiet Waldkirchen aufgegriffen.



Wie die Polizei Waldkirchen mit Pressebericht vom heutigen Tage mitteilte, wurde nach dem 17jährigen Jugendlichen Enrico Paris gefahndet, der sich am Freitagabend aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Neureichenau entfernt hatte.



Der Jugendliche konnte am 27.02.2021 am frühen Samstagnachmittag durch Beamte der Polizei Waldkirchen im Stadtgebiet Waldkirchen angetroffen werden. Er war wohlauf und hatte die Nacht im Freien verbracht. Im Anschluss wurde er an die Betreuer der Jugendhilfeeinrichtung übergeben.



Medienkontakt: PSt Waldkirchen, Binder, PHK, Tel.: 08581/9865660





Zusatz für Presse:

Es wird gebeten, die übersandten Lichtbilder und die Personendaten in ihren Systemen zu löschen. Die Polizeidienststellen in Eggenfelden und Waldkirchen / Freyung sowie das Polizeipräsidium Niederbayern danken den Medien und Bürgern(innen) für die Mithilfe zur Suche nach den beiden Vermissten.



Veröffentlicht am 27.02.2021 um 20.40 Uhr