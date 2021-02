16.02.2021, PP Niederbayern



Einbruch in Bäckerei

WALDKIRCHEN, LKR. FREYUNG-GRAFENAU: Täter wurden bei der Tatausführung gestört und ergriffen die Flucht.

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend (14.02.2021) das Rolltor einer Bäckerei im Bereich Waldkirchen aufgehebelt. Anschließend gingen sie durch das Versandlager und hebelten die hölzerne Eingangstür zum Büro auf. Im Büro machten sie sich dann über einen Standtresor her. Sie rissen eine Holzverkleidung, die um den Tresor angebracht war, weg und versuchten den Tresor zu entwenden. Durch den entstandenen Lärm wurde eine Bewohnerin, die sich im Obergeschoss des Anwesens befand, auf den Einbruch aufmerksam. Als die Täter schließlich bemerkten, dass sich im Anwesen noch Personen aufhielten, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Der von den Einbrechern angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0851/9511-0 melden.





Veröffentlicht am 16.02.2021, 07:36 Uhr