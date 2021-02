09.02.2021, PP Niederbayern



Unbekannter wollte offensichtlich Bäckerei überfallen – Zeugenaufruf der Passauer Kripo

POCKING, LKR. PASSAU. Gestern Montag, 08.02.2021, gegen 13.30 Uhr betrat ein schwarz gekleideter Mann eine Bäckerei in der Klostergasse und wollte diese scheinbar überfallen.

Nachdem der Unbekannte die Bäckerei betrat, rief er den drei anwesenden Verkäuferin „Achtung Überfall“ zu. Zudem hielt er in einer Hand eine Spraydose, die er gegen die Verkäuferinnen richtete, jedoch nicht einsetzte. Anschließend verließ der Mann den Laden, ohne weitere Äußerungen oder Geldforderungen in Richtung Tettenweiser Straße.



Der Mann wird auf ca. 25 Jahre geschätzt, etwa 180 cm groß, schlanke Figur, bekleidet war er mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen Lederjacke sowie einer schwarzen Hose, er sprach deutsch mit ausländischem Akzent.



Die Kriminalpolizeiinspektion Passau bittet zu dem versuchten Überfall zum Zeugenhinweise. Wer gestern im Bereich der Klosterstraße/Tettenweiser zwischen 13.00 Uhr und 13.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kripo Passau, Tel. 0851/9511-0, in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 09.02.2021