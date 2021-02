04.02.2021, PP Niederbayern



Wohnhausbrand – Eine Person tot aufgefunden – Update

OBERKÖLLNBACH (LKRS. LANDSHUT). Am 01. Februar brannte in Oberköllnbach bei Postau ein Wohnhaus. Mittlerweile konnte die Identität der verstorbenen Person zweifelsfrei geklärt werden.

Bezugsmeldung

Wie bereits berichtet, fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr eine leblose Person in dem abgebrannten Wohnhaus. Die am Mittwoch (03.02.21) durchgeführte Obduktion bestätigte erste Annahmen, dass es sich bei dem Toten um den 60-jährigen alleinigen Bewohner des Hauses handelt. Außerdem hat die Obduktion ergeben, dass es keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt. Als Todesursache konnte eine Rauchgasvergiftung festgestellt werden. Die Brandursache ist weiterhin unklar.



Veröffentlicht am 04.02.2021, 10:10 Uhr