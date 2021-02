02.02.2021, PP Niederbayern



Angriff mit Samurai Schwert – Nachtragsmeldung

ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Am Montag, 01.02.2021, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer heftigen Auseinandersetzung in deren Verlauf ein 70-Jähriger einem 57-jährigen Mann mit einem Schwert einschlug.

Weitere Links

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes gegen den 70-Jährigen. Er wurde heute (02.02.2021) nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 02.02.2021, 12.15 Uhr