22.01.2021, PP Niederbayern



Drogenhändler festgenommen

VIECHTACH (LKRS. REGEN). Am Mittwoch durchsuchten Fahnder Polizeiinspektion Zwiesel eine Wohnung in Viechtach und stießen dabei auf diverse Rauschmittel. Ein 21-Jähriger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der Schleierfahndung kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeigruppe Zwiesel am Mittwoch (20.01.2021) gegen 16:30 Uhr einen 20-jährigen Straubinger am Viechtacher Bahnhofsplatz. Er hatte mehrere Arten von Rauschgift in geringen Mengen bei sich. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Rauchgifthändler, der dem 20-Jährigen zuvor die Betäubungsmittel verkauft hatte. Folglich wurde noch am selben Abend die Wohnung eines 21-jährigen Mannes aus Viechtach durchsucht. Die Polizeibeamten stießen auf Rauchgift in Form von Marihuana (über 600 Gramm), Kokain (knapp 30 Gramm), LSD und Ecstasy. Außerdem fanden sie diverse Betäubungsmittelutensilien sowie ein Wurfmesser und eine Axt. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Am Donnerstag wurde der 21-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Deggendorf vorgeführt. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet. Mittlerweile befindet er sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeistation Deggendorf in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen. Gegen den 20-Jährigen wird wegen Besitzes verschiedener Betäubungsmittel ermittelt, der 21-Jährige muss sich wegen Handels mit Rauchgift verantworten.





Veröffentlicht am 22.01.2021, 11:10 Uhr