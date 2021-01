19.01.2021, PP Niederbayern



Wohnhausbrand – Eine Person tot aufgefunden

PASSAU. Am Dienstagvormittag kam es in einem Wohnhaus im Passauer Westen zu einem Brand. Feuerwehreinsatzkräfte fanden in dem Gebäude eine tote Person.

Gegen 10:00 Uhr wurden am Dienstag Rettungs-und Einsatzkräfte in Passau alarmiert, weil in einem Zimmer eines Einfamilienhauses ein Brand festgestellt wurde. Nachdem die Feuerwehr das Wohnhaus mit Atemschutzgeräten betreten konnte, fanden die Einsatzkräfte einen Leichnam. Ob es sich bei der aufgefundenen Person um den Bewohner des Hauses handelt, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Todesursache ist derweil ebenso wie die Brandursache noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen. Die Löscharbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Es wird nachberichtet.





