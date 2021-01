18.01.2021, PP Niederbayern



Tote Person auf verlassenem Anwesen aufgefunden

HUNDERDORF, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Montag, 04.01.2020, wurde auf einem verlassenen Anwesen in Hunderdorf das Skelett einer verstorbenen Person aufgefunden. Hinweise auf eine Gewalttat liegen nicht vor.

Aufgrund der Auffindesituation und der bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Straubing gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem Skelett um die sterblichen Überreste eines ehemaligen Bewohners des verlassenen Anwesens handelt. Da sich der Mann trotz vielfacher Aufforderungen nicht bei der Rentenversicherung gemeldet hatte, wandte sich diese 2018 an die Kriminalpolizei Straubing. Aufgrund dieser Meldung suchte die Kriminalpolizei Straubing mit Unterstützung von zwei Leichenspurhunden 2018 das Anwesen ergebnislos nach dem Mann bzw. seinen sterblichen Überresten ab. Die Suche hatte sich äußerst schwierig dargestellt, da sowohl im Gebäude als auch auf dem Gelände große Mengen Müll lagerten. Der Mann war 2008 zum letzten Mal lebend gesehen worden, damals hatte er ein Alter von 83 Jahren. Er bewohnte das Anwesen zusammen mit einer inzwischen 88-jährigen Frau, sie seit einigen Jahren in einem Pflegeheim lebt und unter Betreuung steht.



Bei Aufräumarbeiten der neuen Eigentümer wurden die sterblichen Überreste des Verstorbenen nun aufgefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Straubing und der Staatsanwaltschaft Regensburg –Zweigstelle Straubing- haben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder gar ein Gewaltverbrechen ergeben. Über den Todeszeitpunkt können keine gesicherten Angaben gemacht werden.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012

Veröffentlicht am 18.01.2021, 15.17 Uhr