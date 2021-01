18.01.2021, PP Niederbayern



Reger Ausflugsverkehr in Niederbayern – Polizei musste zahlreiche Verstöße ahnden

NIEDERBAYERN. Das zurückliegende Wochenende war geprägt von Schnee, kalten Temperaturen und einigen Sonnenstunden. In den Ausflugsregionen Niederbayerns nutzen wieder zahlreiche Menschen das Winterwetter für Ausflüge. Die Polizei führte zur Überwachung der Auflagen der Infektionsschutzverordnung über 2.100 Kontrollen durch.

Von Freitag bis Montag waren in Niederbayern über 400 Beamte zur Kontrolle der Infektionsschutzmaßnahmen im Einsatz. Insgesamt wurden mehr als 2100 Kontrollen durchgeführt und 239 Verstöße geahndet. Die meisten Ahndungen entfielen auf Zuwiderhandlungen gegen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.



Am Wochenende wurden vermehrt Ausflügler in den niederbayerischen Ausflugsregionen erwartet. Die zuständigen Polizeiinspektionen hatten sich entsprechend darauf vorbereitet und Kontrollen durchgeführt. Beliebte Ausflugsorte im Bayerischen Wald waren bereits in den Vormittagsstunden rege besucht. Zwar entfiel der Großteil der festgestellten Fahrzeuge, Besucherinnen und Besucher auf die dortigen Landkreise, aber auch einige Personen aus anderen Gebieten kamen in die Landkreise im Bayerischen Wald. So mussten die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zwiesel und der Polizeiinspektion Regen übers Wochenende 50 Personen beanstanden, die aus verschiedenen Orten Bayerns zum Spazierengehen oder zur Ausübung von Wintersport in die Region kamen.



Auch im Bereich Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, war reger Ausflugsverkehr zu verzeichnen. Die Polizeiinspektion Bogen musste in Zusammenhang mit dem Ausflugsverkehr jedoch keine Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung ahnden.



Insgesamt waren in Niederbayern übers Wochenende 55 Verstöße in Zusammenhang mit touristischen Tagesausflügen bzw. Verstößen gegen die 15-km-Regelung zu verzeichnen. Bei den Kontrollen wurden die Dienststellen auch von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt, die insbesondere in den Landkreisen Straubing-Bogen, Regen und Freyung-Grafenau eingesetzt waren.



Die niederbayerischen Polizeidienststellen werden die Einhaltung der Infektionsschutzverordnung weiterhin überwachen. Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, die geltenden Vorschriften zur Eindämmung des Infektionsgeschehens einzuhalten.



Veröffentlicht am 18.01.2021, 11.54 Uhr