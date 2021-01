06.01.2021, PP Niederbayern



Wohnungsbrand mit zwei Verletzten

NEUREICHENAU, Lkr. Freyung-Grafenau: Wohnungsbrand mit zwei verletzten Personen

Am 06.01.2021, gegen 02.45 Uhr, meldete eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Neureichenau einen Brand in der Wohnung unter ihr. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich die Wohnung bereits im Vollbrand. Zwei Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Durch den Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von ca. 60.000,-€. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



Veröffentlicht am 06.01.2021 um 07.00 Uhr