Rätselhafte Unfallflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

REGEN. Autofahrer lässt verletzte Frau nach Zusammenprall einfach am Straßenrand liegen und flüchtet.

Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte am Samstagnachmittag gegen 14:10 Uhr, in der Bahnhofstraße in Regen, eine gegenüber der Metzgerei Perl auf dem Gehweg liegende Person. Er zeigte Zivilcourage, hielt an, kümmerte sich um die Frau und rief die Rettungskräfte zur Hilfe.



Wie die ersten Ermittlungen der Polizeiinspetkion Regen ergaben, soll es sich um einen Fall von Unfallflucht gehandelt haben, warum die Frau auf dem Gehweg lag. Die Frau ging angeblich zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Ganz plötzlich soll sie dann von hinten von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden sein.

Der graue Pkw, der die Frau angefahren haben soll, ist angeblich nach dem Unfall einfach weitergefahren. Die 20-jährige, aus Afrika stammende Fußgängerin wurde vom Notarzt zur genauen Untersuchung in die Arberlandklinik Zwiesel eingeliefert. Hier wurden aber glücklicherweise keine schwereren Verletzungen festgestellt.



Um diesen ungewöhnlichen Unfall klären zu können, bittet die Polizeiinspektion Regen alle Zeugen, die die Dame im Bereich der Bahnhofstraße in Regen gesehen haben und alle, die eventuell Hinweise zu dem angeblichen Verkehrsunfall machen können, sich dringend bei der Polizeiinspektion Regen (09921 / 9408-0) zu melden.

Die Geschädigte war auffallend mit einer orangefarbenen Jacke bekleidet.



