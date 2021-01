01.01.2021, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall

MALLERSDORF-PFAFFENBERG, ORTSTEIL WESTEN. Radfahrer stürzt alleinbeteiligt und verstirbt an der Unfallörtlichkeit







Am 31.12.2020, gegen 09.41 Uhr, wurde ein 79-jähriger Fahrradfahrer leblos neben der Fahrbahn aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrradfahrer in den Morgenstunden die Ortsverbindungsstraße von Westen in Richtung Oberlindhart und kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.



Ob der Fahrradfahrer aufgrund seiner erlittenen Verletzungen durch den Sturz oder aufgrund einer akuten Erkrankung verstorben ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welche durch einen von der Staatsanwaltschaft beauftragten Gutachter unterstützt werden.



Medienkontakt: Polizeiinspektion Straubing, Pressebeauftragter, Gerstbrein, POK, Tel.: 09421/868-2320

Veröffentlicht am 01.01.2021, 09.50 Uhr