30.12.2020



Einbruch in Doppelhaushälfte

POCKING (LKRS. PASSAU). Ein unbekannter Täter drang im Laufe der vergangenen zehn Tage gewaltsam in eine Doppelhaushälfte ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit vom 19.12.2020 bis 29.12.2020 verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Wohnhaus in Pocking An der Blumenwiese. Ein Nachbar hat am Dienstagabend ein aufgehebeltes Fenster und eine beschädigte Terrassentüre bemerkt und die Polizei informiert. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und am Tatort Spuren gesichert. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten sich unter 0851/9511-0 bei der Kriminalpolizei Passau zu melden.



Veröffentlicht am 30.12.2020, 14:15 Uhr