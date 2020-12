22.12.2020, PP Niederbayern



Brand eines Dachstuhls - eine Person leicht verletzt

LINDBERG, LKR. REGEN. Am Dienstag, 22.12.2020, kam es gegen 14.00 Uhr, im Ortsteil Dampfsäge zum Brand eines Dachstuhls. Durch die Rauchentwicklung wurde eine Person leicht verletzt.

Aus bisher unbekannten Gründen kam es zum Brand des Dachstuhls in einem Wohngebäude. Ein zur Brandzeit anwesender 73-jähriger Bewohner des Gebäudes wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.



Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Straubing wurde zur Ermittlung der Brandursache hinzugezogen. Über die Schadenshöhe können zur Zeit keine Angaben gemacht werden.



Veröffentlicht am: 22.12.2020 um: 15:27 Uhr