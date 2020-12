19.12.2020, PP Niederbayern



Rückstau bei Ausreise am Grenzübergang Suben

PASSAU. Am Samstag (19.12.2020) früh kam es zu einem erheblichen Rückstau auf der BAB A3 in Richtung österreichische Grenze. Die Verkehrsbehinderungen dauern noch an.

Seit den frühen Morgenstunden staut sich der Verkehr auf der BAB A3 bei Passau in Richtung Österreich. Betroffen ist in erster Linie der Grenzübergang Suben. Der Rückstau beträgt einige Kilometer. Durch die Autobahnmeisterei erfolgte die entsprechende Beschilderung.

Weiterhin ist die Raststätte Donautal West stark frequentiert.

Grund der Rückstauungen dürfte im Rahmen des starken Rückreiseverkehrs u. a. der Kauf der erforderlichen Vignette sein. Mit den von Österreich angekündigten Gesundheitskontrollen könnte sich die Lage noch verschärfen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Franz Wittenzellner, EPHK, Tel. 09421/868 – 1410

Veröffentlicht am 19.12.2020 um 07.45 Uhr