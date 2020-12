18.12.2020, PP Niederbayern



Festnahme am Bahnhof - Mann hatte Falschgeld und Waffe bei sich

PASSAU. Am Mittwoch (16.12.2020) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Passau zwei Personen am Bahnhof. Ein 34-Jähriger wurde festgenommen.

Ein 34-jähriger irakischer Staatsangehöriger aus Passau wurde am Mittwoch gegen 12:30 Uhr von Beamten der Bundespolizei am Passauer Bahnhof kontrolliert. Er führte bei der Kontrolle eine Schreckschusswaffe mit sich und hatte rund 10.000€ in Falschgeld bei sich. Für die Schreckschusswaffe konnte er keinen entsprechenden Waffenschein vorweisen. Das Falschgeld und die Schusswaffe wurden sichergestellt. Der 34-Jährige wurde zwischenzeitlich einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Passau. Gegen den 34-Jährigen wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und Inverkehrbringen von Falschgeld ermittelt.



Ein 22-Jähriger wurde im Rahmen der Kontrolle ebenfalls überprüft. Er konnte sich nicht ausweisen, hat aber bisherigen Erkenntnissen zufolge in Österreich bereits einen Asylantrag gestellt. Erste Annahmen, dass der 34-Jährige etwas mit der unrechtmäßigen Einreise des 22-Jährigen zu tun haben könnte, haben sich nicht bestätigt. Er wurde zur weiteren Bearbeitung an die Bundespolizei übergeben.



Veröffentlicht am 18.12.2020, 08:30 Uhr