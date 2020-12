15.12.2020, PP Niederbayern



Neuer Enforcement Trailer des Polizeipräsidiums Niederbayern im Einsatz



(von links nach rechts): Polizeioberrätin Inge Roith, Polizeipräsidium Niederbayern, Sachgebiet Ordnungs- Schutz- und Verkehrsaufgaben, Polizeioberrat Markus Völkl, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf, Polizeihauptkommissar Stefan Schneider, Leiter der Technischen Verkehrsüberwachung der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf, mit dem neuen Enforcement Trailer

STRAUBING - Seit Oktober dieses Jahres ist er im Einsatz, der neue Enforcement Trailer des Polizeipräsidiums Niederbayern. Mit dem Geschwindigkeitsmessanhänger wurde aus zentralen Mitteln des Freistaates Bayern ein weiterer wichtiger Baustein der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei finanziert, denn zu schnelles Fahren ist nach wie vor die Ursache Nummer eins bei Unfällen mit Todesfolge.

Im Jahr 2019 ereigneten sich auf Niederbayerns Straßen 1.584 Verkehrsunfälle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit eines Unfallbeteiligten. Bei diesen Verkehrsunfällen wurden 997 Personen verletzt, 15 Personen verstarben. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 mussten bisher 945 Verkehrsunfälle wegen überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit verzeichnet werden. Hierbei wurden 622 Personen verletzt, die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer stieg auf 20 Personen an. Einen Schwerpunkt der verkehrspolizeilichen Arbeit nimmt daher die Geschwindigkeitsüberwachung ein.



Erfahrungen mit dem Enforcement Trailer konnten die Verkehrspolizeiinspektionen Deggendorf, Passau und Landshut bereits seit dem Jahr 2018 sammeln, da das Bayerische Polizeiverwaltungsamt dem Polizeipräsidium Niederbayern seinen Enforcement Trailer zur Verfügung gestellt hatte. Insgesamt befinden sich bei der Bayerischen Polizei derzeit sieben Enforcement-Trailer im Einsatz, bis zum Jahresende werden fünf weitere an die Polizeipräsidien übergeben.



Der Enforcement Trailer ist ein mobiles Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung in Form eines Anhängers. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er an beliebigen Orten nahezu autonom betrieben werden kann. In dem Anhänger ist ein Messsystem verbaut, welches sich der Laserscanner-Messtechnik bedient, ein Laserfächer erfasst alle Fahrzeuge. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung werden die Kameras aktiviert. Das Messsystem ist mit zwei Kameras und unterschiedlichen Objektiven ausgestattet. Je nach Entfernung der Fahrspur, auf welcher sich das betroffene Fahrzeug bewegt, löst eine der beiden Kameras aus und dokumentiert das betreffende Fahrzeug beweissicher.



Der Enforcement Trailer des Polizeipräsidiums wird ab sofort in ganz Niederbayern an verschiedenen Örtlichkeiten, insbesondere aber an Unfallhäufungsstellen und auf Landstraßen zum Einsatz kommen. Unabhängig davon werden alle Verkehrsteilnehmer, vor allem in dieser Jahreszeit, gebeten, zu ihrer eigenen Sicherheit die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten und ihre Geschwindigkeit an die örtlichen Gegebenheiten, sowie die Witterungsverhältnisse anzupassen.



Bei weiteren Fragen zum neuen Enforcement Trailer können sich Medienvertreter gerne an die Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf, Tel.: 0991/3896-0, wenden.



Polizeipräsidium Niederbayern, Sachgebiet Ordnungs-, Schutz und Verkehrsaufgaben, POK Florian Dennl

Veröffentlicht am 15.12.2020, 11.10 Uhr