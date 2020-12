02.12.2020, PP Niederbayern



Brand einer Lagerhalle – Starke Rauchentwicklung - Fenster und Türen geschlossen halten

PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Am Mittwoch, 02.12.2020, gegen 10.05 Uhr, kam es im Ortsteil Pielweichs zum Brand einer Lagerhalle. Nach ersten Schätzung entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.

Aus bisher unbekannten Gründen kam es in der etwa 25 Meter mal 10 Meter großen Halle zu einem Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden umstehende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.



Am Brandort kommt es zu einer starken Rauchentwicklung die Anwohner des Ortsteils Pielweichs werden gebeten die Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Veröffentlicht am 02.12.2020, 11.33 Uhr