30.11.2020, PP Niederbayern



Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchungen

PASSAU. Am 26.11.2020 wurden im Stadtgebiet Passau mehrere Wohnungen wegen des Verdachts auf Rauschgiftdelikte durchsucht. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau konnte hierbei diverse unerlaubte Betäubungsmittel sicherstellen. Ferner wurden eine per Haftbefehl gesuchte Person festgenommen sowie Verstöße gegen die aktuell gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung festgestellt.

Am frühen Vormittag des 26.11.2020 wurden im Stadtgebiet Passau drei Wohnungen von der Kriminalpolizeiinspektion Passau zeitgleich durchsucht. Die entsprechenden Beschlüsse wurden im Vorfeld durch das Amtsgericht Passau erlassen, da zu den Bewohnern im Rahmen anderer Ermittlungen konkrete Verdachtsmomente zum illegalen Umgang mit Betäubungsmitteln vorlagen. Bei der Durchsuchungsaktion konnten diverse unerlaubte Rauschmittel wie Cannabis und Methamfetamin, Konsum-Utensilien, Einbruchswerkzeug und Diebesgut aufgefunden werden. Vier Personen im Alter von 20 bis 39 Jahren wurden in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommen, gegen einen weiteren 23-jährigen bestand ein richterlicher Haftbefehl wegen bereits weiterer, zuvor begangener Delikte.



Die per Haftbefehl gesuchte Person wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die vier vorläufig festgenommenen Personen wurden nach Sicherstellung der aufgefundenen Drogen, durchgeführter Vernehmungen und erkennungsdienstlicher Behandlungen wieder frei gelassen. Sie müssen sich wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zusätzlich wurden gegen sechs der angetroffenen Personen Anzeigen wegen Verstoßes gegen die aktuell gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erstellt, da sich Bewohner von mehr als nur einem weiteren Hausstand getroffen hatten.





Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Stefan Mautner, KHK, Tel. 09421/868-1015;

Veröffentlicht am 30.11.2020 um 15:30 Uhr