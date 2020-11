24.11.2020, PP Niederbayern



Überfall auf der Mühleninsel – Zeugenaufruf der Kripo Landshut

LANDSHUT. Ein 19-Jähriger ist gestern (23.11.2020) in der Badstraße überfallen worden – die Kripo Landshut bittet um Zeugenhinweise

Drei Männer haben gestern kurz nach 20.00 Uhr einen 19-Jährigen in der Badstraße in der Nähe der dortigen Gaststätte überfallen. Einer der Männer packte den 19-Jährigen von hinten an der Schulter, drückte ihm einen unbekannten, spitzen Gegenstand in den Rücken, während die beiden anderen Männer Geld forderten. Nachdem das Trio ca. 40 Euro aus der Jackentasche entwendete, flüchteten sie in Richtung Grieserwiese. Der Mann blieb bei dem Überfall unverletzt.



Die Männer waren nach Angaben des 19-Jährigen ca. 20 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Zwei der Täter sollen eine Art Baseballmütze getragen haben, sie sprachen deutsch mit ausländischem Akzent. Möglicherweise könnte es sich um arabischstämmige Männer handeln.



Die Kripo Landshut hat die weiteren Ermittlungen zu dem Überfall übernommen und bittet im sachdienliche Hinweise unter Tel. 0871/9252-0. Die Ermittler prüfen auch, ob ein möglicher Zusammenhang zu dem Überfall vom vergangenen Donnerstag, 19.11.2020, auf eine 43-jährige Frau, besteht.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 24.11.2020, 10.15 Uhr