23.11.2020, PP Niederbayern



Mobiltelefon geraubt – Kripo Landshut bittet um Zeugenhinweise

LANDSHUT. Bereits am Donnerstag, 19.11.2020, ist ein 21-Jähriger in der Königsfeldergasse von zwei unbekannten Männern überfallen worden. Am Freitagnachmittag, 20.11.2020, meldete er den Überfall der Landshuter Polizei.

Der Mann war gegen 21.00 Uhr zu Fuß in der Neustadt unterwegs, als ihm zwei Männer entgegenkamen und ihn zunächst in die Königsfeldergasse drängten und Geld forderten. Gewaltsam haben sie ihm dann seine Airpods sowie sein iPhone 6s aus der Jackentasche entwendet.



Die beiden Männer waren nach Angaben des Opfers dunkelhäutig und sprachen gebrochen deutsch. Der 21-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt.



Die Kripo Landshut sucht nun Zeugen des Vorfalls unter Tel. 0871/9252-0.



Veröffentlicht: 23.11.2020, 15.35 Uhr