19.11.2020, PP Niederbayern



Frau in der Altstadt überfallen – Kripo Landshut sucht Zeugen

LANDSHUT. Zwei Jugendliche haben heute (19.11.2020) gegen 12.15 Uhr auf der Mühleninsel eine 43-jährige Frau überfallen.

Die Frau saß gegen 12.15 Uhr gerade auf einer Parkbank in der Nähe des stillgelegten Brunnens als plötzlich zwei junge Männer auf sie zukamen, sie zur Seite drückten und mit einem unbekannten Gegenstand bedrohten. Anschließend forderten sie die Frau auf, ihre Tasche zu entleeren. Die beiden Männer flüchteten kurz darauf mit der Geldbörse und dem Mobiltelefon der Frau in unbekannte Richtung. Es ist nicht auszuschließen, dass das Duo in Richtung Zweibrückenstraße/Seligenthaler Straße flüchtete. In der Mühlenstraße kurz vor der Zweibrückenstraße konnte wenig später in einem Mülleimer die gestohlene Geldbörse aufgefunden werden.



Die Frau trug keine äußerlichen Verletzungen davon. In der Geldbörse befand sich nur wenig Bargeld.



Die Kripo Landshut hat die weiteren Ermittlungen zu dem Überfall übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0871/9252-0. Die Männer sollen ca. 20 Jahre alt, 175 – 180 cm groß gewesen sein, beide sprachen bayerischen Dialekt, sie trugen schwarze Jacken sowie eine graue Mütze oder Baseballmütze.





Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 19.11.2020, 15:08 Uhr