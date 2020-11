19.11.2020, PP Niederbayern



Wohnhausbrand in Schwanenkirchen – keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

HENGERSBERG, LKR. DEGGENDORF. In den frühen Morgenstunden des 16.11.2020 kam es im Ortsteil Schwanenkirchen zu einem Wohnhausbrand bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die Kriminalpolizei Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen.

Weitere Links

Die drei verletzten Bewohner des Gebäudes wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 380.000 geschätzt.



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor, eine technische Ursache kann nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Deggendorf in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf.



Am Mittwoch, 18.11.2020, gegen 07.00 Uhr, war am Brandort eine erneute Rauchentwicklung festzustellen, nach bisherigen Erkenntnissen war ein Glutnest erneut aufgeflammt. Der Brandort wurde von den eingesetzten Feuerwehren abgelöscht.





Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012

Veröffentlicht am: 19.11.2020 um: 14:30 Uhr