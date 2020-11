11.11.2020, PP Niederbayern



Schwerer Arbeitsunfall – bei Dacharbeiten abgestürzt

TEUGN, LKR. KELHEIM. Auf einer Baustelle in Teugn kam es heute (11.11.2020) in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Arbeitsunfall.

Ein 30-Jähriger stürzte heute gegen 07.00 Uhr bei Dacharbeiten aus noch unbekannten Gründen mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde mit einer schweren Kopfverletzung in eine Regensburger Klinik eingeliefert. Die Kripo Landshut sowie ein Gutachter der Berufsgenossenschaft und das Gewerbeaufsichtsamt sind in die Ermittlungen zum Unfallhergang eingebunden.



Veröffentlicht: 11.11.2020, 15.50 Uhr