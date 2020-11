08.11.2020, PP Niederbayern



Maschinenhalle abgebrannt – Millionenschaden entstanden

BUCHHOFEN – OTTMARING – LKRS. DEGGENDORF. Bei einem Großbrand am Abend des Samstag (07.11.2020) entstand in Ottmaring ein Millionenschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 18.45 h hörte ein 67-jähriger Mann in seiner Maschinenhalle einen Knall und sah wenig später auch Lichtschein. Als er in der Hallte nachsah, stand ein dort abgestellter Traktor bereits im Vollbrand. Der 67-Jährige alarmierte sofort die Feuerwehr.



Die zahlreich eingesetzten Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Umkreis konnten aber nicht mehr verhindern, dass die Halle vollständig niederbrannte, jedoch konnten benachbarte Gebäude geschützt werden. In der Halle waren landwirtschaftliche Maschinen untergestellt und in einem angebauten Gebäudeteil auch rund 50 Tonnen Kunstdünger.



Verletzt wurde bei dem Brand niemand und ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile sowie auf den Kunstdünger konnte verhindert werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund zwei Millionen Euro. Noch am Abend nahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kripo Straubing vor Ort die Ermittlungen auf. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einem Traktor vermutet.





