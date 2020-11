06.11.2020, PP Niederbayern



Neue Dienststellenleiterin bei der Polizeiinspektion Regen



Linke Reihe von vorne: PVP Jahn, EKHK Lehner, EPHK Potrykus Mitte: POK´in Surauer Rechte Reihe von vorne: Erster Bürgermeister Kroner, Stellvertretender Landrat Plenk, PHK Süß

REGEN: Am 01. November 2020 übernahm Polizeioberkommissarin Birgit Surauer für sechs Monate die Leitung der Polizeiinspektion Regen. Polizeivizepräsident Manfred Jahn beglückwünschte Frau Surauer zu ihrer neuen Aufgabe.

Polizeioberkommissarin Surauer ist Angehörige der VI. Bereitschaftspolizeiabteilung Dachau. Sie übernimmt im Rahmen der Führungsbewährung für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene der Bayerischen Polizei für sechs Monate die Leitung der Polizeiinspektion Regen. Erster Polizeihauptkommissar Stephan Potrykus wird während dieser Zeit Aufgaben im Sachgebiet Organisation und Dienstbetrieb des Polizeipräsidiums Niederbayern wahrnehmen. Stephan Potrykus, der bis 2018 Leitende Fachkraft für die Arbeitssicherheit in der Stabsstelle Arbeitsschutz des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration war, wird während seiner Abordnung beim Aufbau der Stabsstelle Arbeitsschutz beim Polizeipräsidium Niederbayern mitwirken.



Aufgrund der aktuellen Infektionslage wurde von einer großen Feierstunde abgesehen. Polizeioberkommissarin Surauer wurde von Polizeivizepräsident Manfred Jahn am Freitag, 06.11.2020, in ihrer neuen Dienststelle in kleinem Rahmen offiziell in ihr neues Amt eingeführt. Manfred Jahn wünschte Birgit Suraurer viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe.



Polizeioberkommissarin Surauer übernimmt als Dienststellenleiterin nicht nur die Verantwortung für Ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für die Sicherheit der fast 29.000 Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Regen. Frau Surauer betonte in ihren Antrittsworten sich der Herausforderungen, die mit dem Dienstposten einer Dienststellenleiterin verbunden sind bewusst zu sein. Sie freut sich auf die vor ihr liegenden Aufgaben und kann dabei auf das bewährte und erfahrene Team der Polizeiinspektion Regen zurückgreifen.



An der Amtseinführung in kleinem Rahmen nahmen neben Manfred Jahn, Birgit Surauer und Stephan Potrykus auch stellvertretender Landrat Helmut Plenk, Erster Bürgermeister Andreas Kroner, Erster Kriminalhauptkommissar Martin Lehner, Personalratsvorsitzender im Polizeipräsidium Niederbayern und Polizeihauptkommissar Armin Süß, Polizeiinspektion Regen, teil.





