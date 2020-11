06.11.2020, PP Niederbayern



Haftbefehl wegen Kinderpornographie und Missbrauchsvorwürfen

POCKING, LKR. PASSAU. Gegen einen 64jährigen Hausmeister aus Pocking wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau Haftbefehl erlassen.

Dem Mann, der auch als Greenkeeper auf einem Golfplatz beschäftigt ist, wird vorgeworfen, dass er als Amateurfotograf bei seinen durchgeführten Fotoshootings u.a. ohne Wissen der Beteiligten vermutlich seit 2016 versteckte Filmaufnahmen anfertigte und teilweise kinderpornographisches Material herstellte.



Am 28.10.2020 wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau die Wohnung des Tatverdächtigen von Ermittlern der Passauer Kripo durchsucht, dabei stellten die Beamten eine Vielzahl von kinderpornographischen Dateien sicher. Weiterhin ergaben sich Hinweise, dass sich der Mann im Darknet auf einer Internetseite einloggte, die in Ermittlerkreisen als Plattform für Pädophile bekannt ist.



Der Mann ist seit mehreren Jahren als Amateurfotograf tätig und fertigte im Rahmen von Fotoshootings auch Modellaufnahmen von Kindern und Jugendlichen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erging bereits am 30.10.2020 Haftbefehl gegen 64-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Verbreiten von Kinderpornografie. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.



Kripo sucht mögliche weitere Geschädigte

Für die laufenden Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Passau, Tel. 0851/9511-0, um Hinweise zu möglichen weiteren Personen, die von 2016 bis zum jetzigen Zeitpunkt bei dem Mann Fotoshootings machen ließen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 06.11.2020, 10.10 Uhr