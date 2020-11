04.11.2020, PP Niederbayern



In Bankfiliale eingebrochen – Kripo bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Unbekannte Täter sind vermutlich in der Nacht von Dienstag (03.11.2020) auf Mittwoch (04.11.2020) in eine Bankfiliale in der Alten Regensburger Straße eingedrungen. Die Landshuter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bislang unbekannte sind offensichtlich über das Dach in die Sparkassenfiliale in der Alten Regensburger Straße eingedrungen und verschafften sich Zugang zum Tresor, den sie kurzerhand, vermutlich mit einer Flex, aufgeschnitten haben. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist momentan noch nicht bekannt. Derzeit laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Im Zusammenhang mit dem Einbruch bittet die Kripo um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf:

Personen, die heute Nacht verdächtige Beobachtungen oder laute Geräusche im Bereich der Alten Regensburger Straße 19 gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 04.11.2020, 11.35 Uhr