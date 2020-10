22.10.2020, PP Niederbayern



Zeugenaufruf der Kripo Deggendorf

PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Die Deggendorfer Kripo ermittelt seit Ende September 2020 zu einem Todesfall eines 76-jährigen Rentners.

Der 76-jährige Rentner hat am Dienstag, 15.09.2020, vermutlich nach 15.15 Uhr, unbeobachtet ein Plattlinger Seniorenheim verlassen. Gegen 17.10 Uhr wurde der Mann rund zwei Kilometer vor dem Seniorenheim entfernt in Grünau von Passanten aufgefunden und mit einer Kopfverletzung in das Deggendorfer Klinikum eingeliefert, wo er am 28.09.2020 verstarb. Die Kopfverletzungen stammen möglicherweise von einem vorausgegangenen Sturz.



Die Ermittler der Deggendorfer Kripo können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass der 76-Jährige am Seniorenheim in der Dr. –Kiefl-Straße bzw. auf dem Weg vom Seniorenheim zur Grünau von einer bislang unbekannten Person in einem Fahrzeug mitgenommen wurde.



Die Fahrstrecke könnte u. U. über die Dr.-Kiefl-Straße – Straubinger Straße – Josef-Froschauer-Straße – Rennbahnweg – Leitenweg - Grünau geführt haben. Der Mann war bekleidet mit einem orangefarbenen Pullover sowie einer schwarzen Jogginghose. Er trug schwarze Hauspantoffeln.



Zeugen gesucht:

Die Kripo Deggendorf sucht mögliche Zeugen/Verkehrsteilnehmer, die den 76-Jährigen



mit dem Auto mitgenommen haben

den Rentner auf seinem Weg zur Grünau gesehen bzw. sogar mit ihm gesprochen haben

oder sogar ein mögliches Sturzgeschehen beobachten konnten.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jede andere Polizeidienststelle.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 23.10.2020, 11.00 Uhr