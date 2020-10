21.10.2020, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall

HOHENTHANN/ LKR. LANDSHUT: Am 21.10.2020, ca. gegen 13:50 Uhr, ereignete sich in Hohenthann, Höhe Obergambach 1, ein schwerwiegender Verkehrsunfall.

Dabei wurde ein 37-jähriger Paketzusteller von einem vorbeifahrenden Traktoranhänger überrollt. Laut Augenzeugen lieferte der Mann ein Paket aus und wollte anschließend wieder in sein am Straßenrand geparktes Fahrzeug einsteigen. Dabei ging er auf die Straße und übersah einen von Untergambach kommenden Traktor, von dessen Anhänger er erfasst wurde. Der Mann verstarb nach erfolgloser Reanimation noch am Unfallort. Die Gambacher Straße wurde während des Einsatzes komplett gesperrt.



Ein Gutachter wurde mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Die Sperrung der Straße dauert bislang noch an. Während des Einsatzes unterstützten die freiwilligen Feuerwehren Andermannsdorf und Hohenthann.



Medienkontakt: PI Rottenburg a.d. Laaber, B. Walter, Erster Polizeihauptkommissar, Tel.: 08781/9414-0