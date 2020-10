16.10.2020, PP Niederbayern



Wohnhausbrand

ENSBACH (LKRS. DEGGENDORF). Am Donnerstagmorgen stand ein Einfamilienhaus in Ensbach bei Schaufling in Vollbrand. Die Brandursache ist noch unklar.

Um 07:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei über einen Brand in Ensbach informiert. Der alleinige Bewohner des Wohnhauses, ein 52-Jähriger Mann, wurde bei dem Brand nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzen zufolge auf über 100.000€ belaufen. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen. Es liegen derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung vor. Erschwert werden die Brandermittlungen, weil die Holzkonstruktion des völlig zerstörten Hauses von der Feuerwehr für die Löscharbeiten eingerissen werden musste. Ob das Gebäude, wie zunächst vermutet, tatsächlich unter Denkmalschutz stand ist ebenfalls noch nicht geklärt.



