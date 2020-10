12.10.2020, PP Niederbayern



Stichverletzung nach Streit – Zeugen gesucht

PASSAU. Streit um einen Parkplatz endet mit Stichverletzung.

Am Samstag den 10.10.2020, gegen 15.15 Uhr gerieten drei Männer in der Neuburger Straße auf dem DEZ-Parkplatz nahe der Prachatitzer Straße wegen eines freien Parkplatzes in Streit. Ein 42-jähriger aus dem Landkreis Passau parkte auf einem freien Parkplatz und wurde deswegen von einem bislang unbekannten BMW-Fahrer attackiert. In die Auseinandersetzung mischte sich auch der ebenfalls unbekannte Beifahrer des BMW ein und versetzte dem 42-Jährigen einen Stich in den Rücken. Die beiden Männer flüchteten anschließend mit einem schwarzen BMW vom Tatort. Der 42-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zum genauen Tathergang liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.



Die Kriminalpolizei Passau hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen. Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten sich unter 0851/9511-0 bei der Kripo Passau zu melden.





Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Maximilian Bohms, POK, 09421/868-1013

Veröffentlicht am 12.10.2020, 13:20 Uhr