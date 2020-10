12.10.2020, PP Niederbayern



Polizei findet zwei Leichen – 1. Nachtragsmeldung

EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Eine Polizeistreife fand am gestrigen Sonntag (11.10.2020) kurz vor 09.00 Uhr im Uferbereich des Mertsees die Leiche einer 53-jährigen Frau sowie ihres 60-jährigen Ehemannes.

Nachdem der Sohn des Ehepaares seine Eltern am Sonntag, 11.10.2020, gegen 03.00 Uhr bei der Polizei in Eggenfelden als vermisst meldete, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen, an der u. a. die Wasserwacht Rottal-Inn, Ortsgruppen Eggenfelden, Arnstorf und Postmünster, sowie zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr beteiligt waren, eingeleitet.



Die Kripo Passau hat nach dem Auffinden der beiden Leichen die Ermittlungen übernommen; ein Tötungsdelikt konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Im Laufe der intensiven Ermittlungen und dem Ergebnis der heutigen (12.10.2020) Obduktion beim Institut für Rechtsmedizin der Universität München gehen Kripo und Staatsanwaltschaft davon aus, dass zunächst der Ehemann, vermutlich aufgrund familiärer Probleme, seine Frau getötet und anschließend sich selbst das Leben genommen hat.



