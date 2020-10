09.10.2020, PP Niederbayern



Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch

ESSING (LKRS. KELHEIM). Am Freitagvormittag kam es in Essing zu einem Polizeieinsatz, bei dem es zu einer Schussabgabe durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Kelheim kam.

Eine männliche Person wurde durch den Schuss am Bein verletzt. Derzeit sind mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Kriminalpolizei Landshut hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die ersten Ermittlungen vor Ort übernommen. Wie in solchen Fällen üblich, ist auch das Bayerische Landeskriminalamt bereits in die Ermittlungen hinsichtlich der polizeilichen Schussabgabe eingebunden.





Info für Medienvertreter: Medienkontakt vor Ort: PHK Johann Lankes, 0162/2697867. Mobile Pressestelle in Altessing, Hammerschmiedstraße/Triftweg