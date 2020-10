04.10.2020, PP Niederbayern



Erneute Feierlichkeiten in einem Asylheim in Landshut

LANDSHUT. Nachdem bereits gestern die Polizei unter dem Einsatz vieler Kräfte eine Feier im Asylheim auflösen musste, feierten heute (04.10.2020, gegen 17.45 Uhr) etwa 150 Personen dort erneut.

Pressebericht vom 03.10.2020

Der eingesetzte Sicherheitsdienst verständigte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern von einer größeren Feier in den Gängen des Gebäudes. Insgesamt beteiligten sich etwa 100 Heimbewohner und ca. 50 Personen, die sich unerlaubt dort aufhielten. Wiederum wurden die Hygienevorschriften nicht eingehalten.



Unter der Führung der Polizeiinspektion Landshut konnte die Feierlichkeit, mit Unterstützungskräften der umliegenden Dienststellen, relativ schnell beendet werden. Die meisten Feiernden flüchteten sich in ihre Zimmer und die Unberechtigten verließen zumeist das Gelände. Soweit möglich wurden die Personalien der Verantwortlichen festgestellt und in Absprache mit der Heimleitung Platzverweise ausgesprochen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Gerald Raab, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 04.10.2020, um 19.50 Uhr.