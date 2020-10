02.10.2020, PP Niederbayern



Einbruch in Geschäft - Zeugenaufruf

WINZER, LKR. DEGGENDORF. Von Mittwoch, 30.09.2020, auf Donnerstag, 01.10.2020, wurde in ein Geschäft in Winzer eingebrochen und ein Tresor entwendet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Türe zu einem Geschäft in der Schwanenkirchner Straße auf und drangen in das Geschäft ein. Aus diesem wurde ein Tresor entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Diebstahlsschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen der Tat. Wer hat in der Nacht von 30.09.2020 auf 01.10.2020 in der Schwanenkirchner Straße verdächtigte Personen oder Fahrzeuge beobachtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, entgegen.



Veröffentlicht am: 02.10.2020 um: 11:18 Uhr