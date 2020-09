29.09.2020, PP Niederbayern



Polizeieinsatz an Ergoldsbacher Mittelschule

ERGOLDSBACH (LKRS. LANDSHUT). Am Dienstagvormittag kam es an der Mittelschule in Ergoldsbach zu einem Polizeieinsatz, da angeblich ein Schüler mit einer Waffe in der Schule wäre. Nach derzeitiger Erkenntnislage bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Schüler oder Lehrer.

Der Polizei wurde mitgeteilt, dass angeblich ein Schüler eine Waffe bei sich hätte. Beamte der Polizeiinspektion Rottenburg trafen den 15-jährigen Schüler kurz vor 09:00 Uhr im Klassenzimmer an und verbrachten ihn zur Befragung auf die Dienststelle. Bei seiner Durchsuchung konnte keine Waffe aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Rottenburg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Landshut. Aktuell werden Schüler und Lehrer an der Schule betreut, auch ein Kriseninterventionsteam wurde eingebunden.





Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Maximilian Bohms, POK, 09421/868-1013

Veröffentlicht am 29.09.2020, 11:56 Uhr