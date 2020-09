26.09.2020, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall

STADT BOGEN / LKR. STRAUBING-BOGEN: 44-jähriger Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit einem Kastenwagen tödlich verletzt.



Am Samstag, 26.09.2020, gegen 15.50 h, wollte ein 67-Jähriger mit seinem Kastenwagen in Bogen von der Mussinanstraße in Richtung Stadtplatz einbiegen.

Dabei übersah er einen auf der Vorfahrtsstraße fahrenden 44-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades (Roller), welcher vom Stadtplatz in Richtung Bahnhofstraße fuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.





Medienkontakt: PI Bogen, POK Gründl, Tel. 09422/8509-0

Veröffentlicht am 26.09.2020, 23.30 h