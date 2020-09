26.09.2020, PP Niederbayern



Brand eines leerstehenden Hauses

GDE. BAD GRIESBACH / LKR. PASSAU: Beim Brand eines leerstehenden Hauses entstand hoher Sachschaden.



Am Freitag, 23.15 h, teilte die Integrierte Leitstelle Passau der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern den Brand eines Hauses mit.



Nach den bisherigen Erkenntnissen brach in dem leerstehenden Haus aus bislang unbekannten Gründen ein Brand aus, wodurch das Haus erheblich beschädigt wurde.



Der dabei entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 200.000 Euro.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.



Zur Brandursache können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden, die Ermittlungen hierzu wurden vom Fachkommissariat der KPI Passau übernommen.





