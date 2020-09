18.09.2020, PP Niederbayern



Schwerer Verkehrsunfall auf der A 93

Heute (18.09.2020) gegen 14.15 Uhr wurde der Einsatzzentrale Straubing eine schwerer Verkehrsunfall auf der A 93 mit geteilt.

Ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Tschechien war auf dem rechten Fahrstreifen aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten und gestürzt. Er prallte gegen die Leitplanke und wurde dabei tödlich verletzt. Die beiden Motorradfahrer waren in Richtung München zw. Aiglsbach und Mainburg unterwegs. Der zweite Motorradfahrer musste mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden.



Es wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert, der den Unfallhergang rekonstruieren soll. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.



