14.09.2020, PP Niederbayern



Einbruchdiebstahl in Edeka-Filiale in Ruderting - Zeugenaufruf

RUDERTING. Im Zeitraum von Samstag, den 12.09.2020, 20:30 Uhr, bis Montag, den 14.09.2020, 04:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in der Edeka-Filiale in der Passauer Straße 26 in 94161 Ruderting.

Über ein aufgehebeltes Kunststoff-Fenster verschafften sich Unbekannte zunächst Zugang ins Lager. Nachdem sie dort eine Türe ins Büro aufhebelten, entwendeten sie hieraus einen Standtresor mit den Maßen von ca. 75cm x 45cm x 50cm.

Wiederum durch Aufhebeln zwei weiterer Türen gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum und in den Getränkemarkt, aus welchen sie insbesondere die Geldkassetten und Zigarettenware der Kassenstände entwendeten.

Um Spuren zu verwischen, verschütteten die Unbekannten eine Rumflasche aus dem Kassenbereich.



Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Standtresor mithilfe eines Kassenwagens über die Lagertüre ins Freie verbrachten und in ein Fahrzeug luden.

Die Rumflasche wurde in einem Grünstreifen des Edeka-Parkplatzes aufgefunden.

Der Gesamtwert der entwendeten Zigaretten und des Bargelds beläuft sich insgesamt auf mehrere zehntausend Euro.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Passau in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau.

Wer kann sachdienliche Informationen geben? Wem sind am Wochenende oder in der Vergangenheit verdächtige Personen am Edeka-Parkplatz aufgefallen?

Ihre Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Passau unter der Telefonnummer: 0851/9511-0 entgegen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, KHK Frank Hauzenberger, Tel. 09421/868-1015



Veröffentlicht am: 14.09.2020 um: 15:20 Uhr