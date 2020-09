04.09.2020, PP Niederbayern



Brand eines Radladers – Zeugenaufruf der Kripo Passau

BAD GRIESBACH I. ROTTAL, LKR. PASSAU. Am gestrigen Donnerstag, 03.09.2020, gegen 23.00 Uhr brannt im Ortsteil Wang eine Baumaschine. Die Kripo Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Brand konnte von alarmierten Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der an dem Lader entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittler schließen derzeit eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung nicht aus.



Die Kripo Passau sucht in diesem Zusammenhang Personen, die in der Zeit zwischen 22.30 Uhr bis 23.00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Steinastraße gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, erbeten.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 04.09.2020, 12.55 Uhr