14.08.2020, PP Niederbayern



Person in der Donau tot aufgefunden

STRAUBING – Ein 27-jähriger Mann wurde seit den frühen Abendstunden des 10. August in der Donau bei Straubing vermisst. Groß angelegte Suchaktionen, auch mit Einsatz von Hubschraubern, blieben bislang ohne Erfolg. Heute (14.08.2020) wurde der Vermisste tot aufgefunden.

Gegen 12.40 h verständigte am Freitag (14.08.2020) ein Stand-Up-Padler, der auf der Donau unterwegs war, über Notruf die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern. Er habe eine Wasserleiche aufgefunden, die sich an einer Boje auf Höhe Einmündung Allachbach verfangen habe, aufgefunden. Sofort wurde durch die Wasserwacht und Kräfte der Feuerwehr die Bergung in die Wege geleitet.



Beamte der Straubinger Kriminalpolizei konnten schnell feststellen, dass es sich bei dem Toten um einen 27-jährigen Mann aus Straubing handelte, der seit dem 10.08. als vermisst galt. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung bzw. ein Einwirken Dritter am Tod des Mannes. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt das Fachkommissariat der Straubinger Kripo in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Straubing.



Veröffentlicht am 14.08.2020 um 16.40 Uhr